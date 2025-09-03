Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности Украины за счет России

Украина, как и другие страны, имеет право выбирать свою систему обеспечения безопасности, но не за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право самой выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе Украины", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

"Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае РФ", - подчеркнул он.

"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается членства в ЕС", - сказал Путин.

Источик: Интерфакс