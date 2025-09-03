 Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности Украины за счет России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности Украины за счет России

First News Media18:20 - Сегодня
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности Украины за счет России

Украина, как и другие страны, имеет право выбирать свою систему обеспечения безопасности, но не за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право самой выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе Украины", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

"Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае РФ", - подчеркнул он.

"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается членства в ЕС", - сказал Путин.

Источик: Интерфакс

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО

Политика

Путин: Мы сегодня с президентом Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя ...

Общество

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Общество

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В мире

Трамп проведет телефонный разговор с Путиным

Азербайджан присоединился к инициированной Турцией Декларации министров «Попечительская семья»

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Зеленский: мы ничего не будем дарить Путину

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Последние новости

Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с директором Национальной библиотеки Марокко - ФOTO

Сегодня, 21:00

Трамп проведет телефонный разговор с Путиным

Сегодня, 20:40

Азербайджан присоединился к инициированной Турцией Декларации министров «Попечительская семья»

Сегодня, 20:20

В Карабахе состоится Форум сотрудничества НПО Азербайджана

Сегодня, 20:00

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО

Сегодня, 19:45

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Сегодня, 19:30

Три соглашения по Новой Каледонии: Предлоги Франции для отсрочки процесса деколонизации - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Зеленский: мы ничего не будем дарить Путину

Сегодня, 19:00

Путин: Мы сегодня с президентом Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись

Сегодня, 18:45

Oбъявлены результаты приема на вакантные места в вузах

Сегодня, 18:30

Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности Украины за счет России

Сегодня, 18:20

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Сегодня, 18:15

Высоко оценен нынешний уровень азербайджано-иорданских межпарламентских связей

Сегодня, 18:01

Что известно о состоянии Айтен Султановой, попавшей в реанимацию?

Сегодня, 17:31

Задержан хакер, шантажировавший женщин после взлома их страниц в соцсетях

Сегодня, 17:25

В Сабирабаде горит хозяйственная постройка

Сегодня, 17:21

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Сегодня, 17:14

Австралия ввела санкции против Ильхама Рагимова

Сегодня, 17:11

Армянский парламент получил доклад о 44-дневной войне

Сегодня, 17:10

На станции метро «Ази Асланов» начался новый этап реконструкции

Сегодня, 16:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05