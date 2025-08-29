Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Государственный департамент США обнародовал документы, подписанные Соединёнными Штатами, Азербайджаном и Арменией в рамках саммита в Вашингтоне, состоявшегося 8 августа.

В Госдепартаменте отметили, что эта историческая встреча ознаменовала собой начало новой эпохи мира в регионе Южного Кавказа. В заявлении говорится: «Соединённые Штаты Америки, Республика Армения и Республика Азербайджан публикуют итоговые документы по результатам исторического саммита, прошедшего 8 августа, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян».

В числе опубликованных документов — совместная декларация президента Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Вашингтоне, меморандум о взаимопонимании между правительствами США и Азербайджана о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнёрства между двумя странами, меморандум о взаимопонимании между правительствами США и Армении по инициативе по наращиванию потенциала под названием «Перекрёсток мира», а также меморандумы о партнёрстве в сфере инноваций в области искусственного интеллекта и полупроводников, и в области энергетической безопасности между США и Арменией.