 Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

First News Media22:00 - Сегодня
Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Государственный департамент США обнародовал документы, подписанные Соединёнными Штатами, Азербайджаном и Арменией в рамках саммита в Вашингтоне, состоявшегося 8 августа.

В Госдепартаменте отметили, что эта историческая встреча ознаменовала собой начало новой эпохи мира в регионе Южного Кавказа. В заявлении говорится: «Соединённые Штаты Америки, Республика Армения и Республика Азербайджан публикуют итоговые документы по результатам исторического саммита, прошедшего 8 августа, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян».

В числе опубликованных документов — совместная декларация президента Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Вашингтоне, меморандум о взаимопонимании между правительствами США и Азербайджана о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнёрства между двумя странами, меморандум о взаимопонимании между правительствами США и Армении по инициативе по наращиванию потенциала под названием «Перекрёсток мира», а также меморандумы о партнёрстве в сфере инноваций в области искусственного интеллекта и полупроводников, и в области энергетической безопасности между США и Арменией.

Поделиться:
400

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ...

Общество

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Xроника

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

Политика

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Представитель АР при НАТО встретился с азербайджанскими журналистами

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь

Али Асадов: Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона

Последние новости

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

Сегодня, 23:45

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Сегодня, 23:25

Рубио: USAID официально закрывается

Сегодня, 23:10

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:50

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:28

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:16

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Сегодня, 22:00

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Сегодня, 21:40

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Сегодня, 21:20

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

Сегодня, 21:00

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня, 21:00

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Сегодня, 20:40

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Сегодня, 20:00

Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

Сегодня, 19:45

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Сегодня, 19:30

Найденные спустя 32 года останки шехида Натига Керимова преданы земле в Гахе - ФОТО

Сегодня, 19:15

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

Сегодня, 19:00

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Сегодня, 18:45

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Сегодня, 18:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05