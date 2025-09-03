В Карабахе состоится Форум сотрудничества НПО Азербайджана

Уже третий год организуется ежегодное заседание неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, являющееся широкой дискуссионной платформой, - Форумы сотрудничества. Аналогичные мероприятия прошли в ноябре 2023 года в Центре Гейдара Алиева в Баку, а в июне 2024 года - в Конгресс-центре в Зангилане. После Восточного Зангезура следующий форум на этот раз состоится в Карабахе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева. Форум будет посвящен «Году Конституции и Суверенитета».

Подчеркнув, что серьезная подготовка также ведется к VI Программе развития и обмена НПО, она отметила: «Предыдущие программы проводились в Мингячевире, Нафталане, Баку, Нахчыване и Шамахы. Впервые эту программу планируется организовать на освобожденных территориях».