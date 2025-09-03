 Зеленский: мы ничего не будем дарить Путину | 1news.az | Новости
Зеленский: мы ничего не будем дарить Путину

First News Media19:00 - Сегодня
Украина не будет дарить свои территории Владимиру Путину. Если он пойдет дальше, то ему придется "положить" миллионы российских солдат.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что никто не доверяет Путину.

"Для кого-то это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины. Те, кто жили и те, кто сейчас оставили свои дома из-за бомбежек, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся", - сказал он.

По его словам, нет какого-то единого или разумного подхода в виде обмена территориями.

"Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны, то есть если даже вы выйдете, если кто-то поддерживает эту там безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантии", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Путин очень много раз врал, поэтому нельзя ему доверять и отдавать ему территории.

"Это очень мощная часть нашей линии обороны. Он уже там много потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях. Я имею в виду, Путина. Поэтому понятно, что в течение 4 лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе", - добавил Зеленский.

Он отметил, что если Владимир Путин пойдет дальше, ему нужны будут годы.

"Я не знаю сколько лет, но это будет годы понимаете что вопрос здесь не только в годах, не только во времени. Здесь вопрос в том, что он будет иметь положить миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - подчеркнул президент.

