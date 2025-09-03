Задержан хакер, шантажировавший женщин после взлома их страниц в соцсетях

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД раскрыло личность человека, взламывавшего аккаунты в социальных сетях.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности граждан в соцсетях и на других онлайн-платформах, проводимых Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД, был задержан 22-летний Рашад Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что Р.Мамедов взламывал страницы женщин в TikTok, Instagram и других социальных сетях, получая доступ к их личным данным.

В результате расследования было установлено, что Р.Мамедов при помощи специальных программ накладывал на принадлежащие потерпевшим видео и фотографии неэтичные звуковые эффекты и данные, после чего размещал их на своих страницах в социальных сетях. Связываясь с пострадавшими, Мамедов заявлял, что создавал фальшивые страницы от их имени, и, угрожая, требовал у них различные суммы денег в обмен на удаление компрометирующих профилей.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, Рашад Мамедов привлечён к следствию в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на период расследования.

«Мероприятия по установлению круга других потерпевших от его противоправных действий продолжаются», - отмечают в МВД.