Oбъявлены результаты приема на вакантные места в вузах

Обнародованы результаты приёма на вакантные места в высшие учебные заведения и учреждения среднего специального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты, включая суббакалавров, могут ознакомиться с результатами конкурса на официальном сайте ГЭЦ. Также информацию можно получить через SMS - для этого достаточно отправить «номер дела» или «7-значный код» из электронной заявки на номер 7727 с мобильных номеров операторов Azercell, Bakcell и Nar.

В общей сложности 22 237 человек подали заявки на участие в конкурсе для поступления на вакантные места в вузы и учреждения среднего специального образования. По итогам приёма в высшие учебные заведения были зачислены 246 абитуриентов, из них 126 - суббакалавры. В средние специальные учебные заведения поступили 15 662 человека.

Согласно опубликованным данным, план по приёму в учреждения среднего специального образования был выполнен на 98,66%. Вакантными остались лишь 212 мест, что составляет 1,34% от общего количества.