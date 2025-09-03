Что известно о состоянии Айтен Султановой, попавшей в реанимацию?

Офтальмолог, руководитель и главный врач клиники «Universal» Айтен Султанова была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в больнице в ответ на запрос Qafqazinfo.

«В настоящее время А.Султанова продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Её состояние оценивается как стабильно тяжелое», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья врача, её госпитализации в реанимационное отделение медицинского учреждения, которым она руководит, и тяжелом состоянии. В последнее время врач резко сбросила вес. Сообщается, что она похудела почти на 60 килограммов.