В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

В последние несколько дней в социальных сетях активно распространяется информация о том, что с 8 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев якобы вступят в силу ограничения на вызов такси.

Пользователи утверждают, что пассажиры смогут добраться до аэропорта, но не смогут уехать оттуда обычным такси - работать будут только так называемые «лондонские такси».

Учитывая обеспокоенность граждан и значимость данного вопроса, редакция 1news.az обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В ответ представители аэропорта сообщили, что в настоящее время ведутся работы по усовершенствованию системы такси с целью повышения комфорта и уровня обслуживания пассажиров.

При этом в пресс-службе подчеркнули: «Никаких ограничений на въезд и выезд такси с территории аэропорта не вводится. В случае внедрения каких-либо изменений общественность будет своевременно и официально проинформирована об этом».