ЧМ-2026: Проходит матч Азербайджан - Украина

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проводит свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Сборная Азебайджана принимает в Баку сборную Украины.

На первых минутах матча в ворота сборной Азербайджана едва не был назначен пенальти. Греческий арбитр сначала усмотрел нарушение в действиях Бахлула Мустафазаде в штрафной, указал на точку и предъявил защитнику желтую карточку. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR решение было отменено, как и показанное предупреждение.