Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы
Португальский специалист Фернанду Сантуш не смог одержать ни одной победы на посту главного тренера сборной Азербайджана.
Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых девять раз проиграла и дважды сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составила 4–29.
70-летний наставник возглавил сборную 12 июня 2024 года. С первых же встреч национальная команда показала неудачные результаты. В Лиге наций УЕФА представители сборной проиграли Швеции (1:3, 0:6) и Словакии (0:2, 1:3), уступили Эстонии в гостях (1:3) и лишь дома добились нулевой ничьи.
Серия неудач продолжилась и в 2025 году. В товарищеских матчах азербайджанская сборная уступила Гаити (0:3) и Беларуси (0:2), сыграла вничью с Латвией (0:0) и проиграла Венгрии (1:2). В отборе ЧМ-2026 национальная команда Азербайджана стартовала с поражения от Исландии - 0:5.
После этого матча Сантуш был отправлен в отставку. В ближайшей игре против Украины, которая пройдет 9 сентября в Баку, сборную Азербайджана выведет на поле главный тренер национальной команды U-21 Айхан Аббасов.
Источник: Report