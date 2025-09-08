 Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы

First News Media14:10 - Сегодня
Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы

Португальский специалист Фернанду Сантуш не смог одержать ни одной победы на посту главного тренера сборной Азербайджана.

Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых девять раз проиграла и дважды сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составила 4–29.

70-летний наставник возглавил сборную 12 июня 2024 года. С первых же встреч национальная команда показала неудачные результаты. В Лиге наций УЕФА представители сборной проиграли Швеции (1:3, 0:6) и Словакии (0:2, 1:3), уступили Эстонии в гостях (1:3) и лишь дома добились нулевой ничьи.

Серия неудач продолжилась и в 2025 году. В товарищеских матчах азербайджанская сборная уступила Гаити (0:3) и Беларуси (0:2), сыграла вничью с Латвией (0:0) и проиграла Венгрии (1:2). В отборе ЧМ-2026 национальная команда Азербайджана стартовала с поражения от Исландии - 0:5.

После этого матча Сантуш был отправлен в отставку. В ближайшей игре против Украины, которая пройдет 9 сентября в Баку, сборную Азербайджана выведет на поле главный тренер национальной команды U-21 Айхан Аббасов.

Источник: Report

Поделиться:
516

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 33°C

Xроника

Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ

Политика

Минобороны об утилизации непригодных боеприпасов

Политика

Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для ...

Футбол

Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы

Стало известно о компенсации, которую Фернанду Сантуш потребовал от АФФА

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

«Барселона» представила номера игроков команды на сезон-2025/2026

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

«Барселона» представила номера игроков команды на сезон-2025/2026

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Последние новости

Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ

Сегодня, 15:45

Спецпредставитель Армении встретится с делегацией Турции

Сегодня, 15:40

Минобороны об утилизации непригодных боеприпасов

Сегодня, 15:35

В МАГАТЭ высказались о возможном возобновлении работы в Иране

Сегодня, 15:30

Эмиссар ЕС прибыл в США для подготовки санкций против России

Сегодня, 15:24

Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа

Сегодня, 15:00

Страны ОТГ договорились об упрощении таможенных процедур для развития Среднего коридора

Сегодня, 14:55

В Лачине трактор упал в овраг

Сегодня, 14:47

Джейхун Байрамов принял представителей миссии США по Среднему коридору - ФОТО

Сегодня, 14:40

Так строится Новая Шушинская мечеть - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Эрдоган отреагировал на вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: «Связи нападавшего расследуются»

Сегодня, 14:25

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:18

Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы

Сегодня, 14:10

Более 20 человек стали жертвами мошенничества при покупке турпакетов и авиабилетов у «Joy Tour» и «Joy Travel»

Сегодня, 14:05

«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

Сегодня, 14:00

В Азербайджане 72-летний мужчина утонул после сальто в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО

Сегодня, 13:45

Погода на вторник: В Баку ожидается до 33°C

Сегодня, 13:40

Глава МИД РФ: Самое время возобновить формат «3+3»

Сегодня, 13:33

Авторы подали в суд на Apple за нарушение авторских прав при обучении ИИ

Сегодня, 13:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05