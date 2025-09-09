Сколько билетов продано на матч между сборными Азербайджана и Украины?

Билеты на матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между национальными командами Азербайджана и Украины, который пройдет в Баку во втором туре группы D, все еще доступны в продаже.

На данный момент продано в общей сложности 7 500 билетов.

Матч Азербайджан - Украина пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, способном вместить более 31 000 зрителей.

Начало встречи запланировано на 20:00 по местному времени.

Источник: Oxu.Az