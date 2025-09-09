МИД Азербайджана выразил обеспокоенность ударом по Катару

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность по поводу сегодняшнего удара по Катару.

В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством в социальной сети X, выражена серьёзная обеспокоенность в связи с инцидентом в Катаре.

«Глубоко обеспокоены сегодняшним нападением на Катар, которое может привести к дальнейшему обострению региональной напряженности.

Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара и призываем отдать приоритет дипломатическим усилиям в целях сохранения стабильности в регионе», - указали в азербайджанском МИД.