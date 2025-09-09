 В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Общество

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

First News Media20:20 - Сегодня
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, т.е. русский, а также выбранный им адвокат.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.

