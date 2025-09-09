 На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности | 1news.az | Новости
На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности

First News Media17:20 - Сегодня
13-я сессия Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА» продолжает свою работу заседаниями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании, модератором которого выступил старший советник Центра анализа международных отношений Юнис Гурбанов, обсуждалась тема «Содействие безопасности посредством развития - изучение новых подходов к управлению безопасностью в Азии».

Почетный президент Шанхайского института международных исследований и председатель Научно-консультативного совета Янь Цземянь сказал, что азиатские страны в последние годы весьма позитивно оценивают глобальное развитие Китая: «Мы и Азия в целом не застряли в войнах прошлого на протяжении последних 80 лет. Несмотря на то, что региональные войны продолжались, наша страна только двигалась вперед. Традиционный подход Китая к безопасности и обсуждаемые здесь технологические и экономические подходы способствуют стабильности».

Он отметил, что по пути из Международного аэропорта Гейдар Алиев в центр Баку он увидел динамично развивающийся город: «Желаю Баку всего наилучшего. Здесь я увидел мир и спокойствие, социальное развитие».

Генеральный директор Бангладешского института международных и стратегических исследований Ифтехар Анис отметил, что сегодня Азия составляет 60 процентов населения мира и стала одним из важных центров мирового развития: «Однако, к сожалению, в нашем регионе по-прежнему сохраняются проблемы безопасности. Укрепление стабильности и расширение сотрудничества в Азии должны стать приоритетом для всех государств».

Отметив, что СВМДА является идеальной площадкой для решения многих проблем, генеральный директор подчеркнул, что эта организация обладает значительными возможностями для укрепления диалога между странами-членами, выдвижения совместных инициатив и развития механизмов международного сотрудничества. «Нам необходимо усилить роль СВМДА. Следует принимать совместные меры в таких областях, как борьба с терроризмом, кибербезопасностью, борьба с изменением климата и ликвидация последствий пандемий. Расширение технологических и логистических возможностей может сделать региональное сотрудничество более эффективным», - добавил он.

Представитель Института международных отношений и стратегических исследований имени Лакшмана Кадиргамара в Шри-Ланке Виджесингхе Араччиге Сулочана Мадхубхашини Виджаясингхе подчеркнул, что его страна выступает надежным партнером в поддержании региональной стабильности, и заявил: «Принципы взаимного доверия и сотрудничества имеют здесь большое значение и создают прочную основу для укрепления межгосударственных отношений».

По его словам, вызовы цифровой эпохи, особенно проблемы, возникающие в сфере кибербезопасности и технологий, в очередной раз демонстрируют важность регионального сотрудничества. Шри-Ланка стремится активно участвовать в решении этих вопросов, укреплять диалог и выдвигать совместные инициативы. Таким образом, можно внести вклад в создание более безопасной и устойчивой среды в регионе.

Директор Института Китая и современной Азии, председатель Национального исследовательского центра СВМДА Кирилл Бабаев оценил Евразию как единое пространство экономического сотрудничества и отметил, что важнейшим вопросом является создание общей платформы безопасности, основанной на принципах взаимного уважения.

Он подчеркнул важность поддержки общего партнерства, объединяющего все евразийское пространство и учитывающего интересы как крупных, так и малых стран, и заявил, что этот союз будет строиться именно на принципах взаимного сотрудничества.

Заместитель директора Института азиатских исследований Джираюд Синтуфан отметил, что их встреча состоялась в период нестабильности мирового порядка, когда киберугрозы подрывают экономику и многие сектора. «Для того, чтобы СВМДА был эффективным институтом, инклюзивное управление должно стать приоритетом, а институциональные реформы должны быть проведены. Мы должны представить СВМДА как общего защитника мира и процветания», - добавил он.

Исследователь Иранского института политических и международных исследований Мохсен Мохаммади коснулся проблемы снижения уровня воды в Каспийском море и сказал: «Если приграничные государства не предпримут никаких мер в этой области, Каспий постигнет участь Аральского моря». Он также отметил важность формирования совместных региональных киберструктур во всех областях для предотвращения цифровых преступлений.

Исполняющий обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам Нутан Капур Махавар, президент Азиатского института видения Камбоджи Чхенг Кимлонг и заведующий отделом анализа и прогнозирования проблем региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Саидхомид Шарифзода в своих выступлениях отметили, что нынешние геополитические проблемы нанесли беспрецедентный удар по странам. Выступавшие подчеркнули, что в таких условиях азиатским странам следует шире реализовывать видение устойчивой безопасности, основанное на общем и всеобъемлющем сотрудничестве, и формировать открытую и инклюзивную основу для сотрудничества в регионе.

Заседание продолжилось обсуждениями.

