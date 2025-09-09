 Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане | 1news.az | Новости
Политика

Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

First News Media19:00 - Сегодня
Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

9 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя Представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияну Куюнджич.

Как сообщили в МИД Азербайджана, руководитель Представительства Марияна Куюнджич вручила министру письмо в связи со своим назначением.

Джейхун Байрамов поздравил Мариану Куюнджич с назначением и пожелал ей успехов в деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах — политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и др.

Была подчеркнута значимость совместных энергетических проектов между Азербайджаном и ЕС. Также была выражена заинтересованность в развитии сотрудничества по другим важным направлениям.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседницу о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период.

Было отмечено значение достигнутых в рамках Вашингтонской встречи договоренностей по продвижению мирной повестки, инициированной Азербайджаном, парафирования мирного соглашения, а также решения о ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, как наследия прошлого конфликта.

Марияна Куюнджич поблагодарила за прием и отметила, что приложит все усилия для продвижения повестки дня ЕС–Азербайджан в период своей деятельности.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

