 Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с легендарным футболистом, экс-нападающим «Милана» и сборной Украины, обладателем «Золотого мяча», а ныне президентом Украинской ассоциации футбола Андрием Шевченко.

В ходе встречи Рахман Гаджиев рассказал легенде мирового футбола о масштабных восстановительных работах в Карабахе, деятельности Фонда Возрождения Карабаха и его роли в реализации проектов по возвращению жизни на освобождённые территории.

Также в ходе беседы особое внимание было уделено благотворительным и фандрейзинговым инициативам А.Шевченко, направленным на поддержку Украины на фоне борьбы с агрессией со стороны Российской Федерации.

Легендарный спортсмен поделился богатым опытом реализации гуманитарных проектов и подчеркнул важность личной вовлечённости общественных деятелей.

Р.Гаджиев поделился своими впечатлениями от встречи в публикации в социальных сетях:
«Андрий был одним из кумиров моей юности. Именно он сделал красно-чёрные цвета навсегда дорогими моему сердцу. Но больше всего меня вдохновляет не только его незабываемый талант, но и его неугасимая энергия и преданность Родине.

В то время как Украина борется с оккупацией, Андрей остаётся стойким благодаря своей благотворительной деятельности, фандрейзинговым инициативам и непоколебимому голосу. Его пример напоминает нам, что значит никогда не оставаться равнодушным, когда твоя страна нуждается в тебе.

Мы говорили не только о футболе, но и о схожих испытаниях, через которые прошли наши народы, о значении национального единства и о грандиозных перспективах восстановительных работ.

В знак дружбы для меня было честью преподнести Андрию карабахский ковёр — особый подарок от имени Фонда Возрождения Карабаха. Я надеюсь, что он будет нести в себе дух стойкости и возрождения».

В свой публикации в соцсетях, Р.Гаджиев выразил признательность директору ассоциаций-членов ФИФА Эльхану Мамедову за организацию встречи.

Поделиться:
200

Актуально

Общество

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются кратковременные ливни с градом

Общество

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от ...

Общество

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

В мире

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Общество

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

У Университета Хазар новый ректор

Азербайджанские предприниматели представляют свою продукцию на выставке WorldFood Istanbul 2025

Последние новости

В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

Сегодня, 18:20

На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности

Сегодня, 17:20

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

Сегодня, 16:57

Гамида Омарова впервые стала бабушкой - ФОТО

Сегодня, 16:50

Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке

Сегодня, 16:42

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Сегодня, 16:35

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

Сегодня, 16:05

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Сегодня, 15:52

В Масаллы более 10 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 15:45

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Сегодня, 15:25

В Сумгайыте задержали автохулиганов, публиковавших видео своих «подвигов» - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

МИД Азербайджана: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших в Непале нет

Сегодня, 15:20

В Баку проходят многонациональные совместные учения Сил специального назначения - ФОТО

Сегодня, 15:15

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Ландо Норрис: «Нет смысла гадать, как пройдет гонка в Баку»

Сегодня, 15:00

Начинаются уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом - регистрируйтесь и присоединяйтесь!

Сегодня, 14:55

Вице-спикер парламента Армении представил замглавы МИД Ирана отношения с Турцией

Сегодня, 14:50

Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих

Сегодня, 14:47
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05