Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с легендарным футболистом, экс-нападающим «Милана» и сборной Украины, обладателем «Золотого мяча», а ныне президентом Украинской ассоциации футбола Андрием Шевченко.

В ходе встречи Рахман Гаджиев рассказал легенде мирового футбола о масштабных восстановительных работах в Карабахе, деятельности Фонда Возрождения Карабаха и его роли в реализации проектов по возвращению жизни на освобождённые территории.

Также в ходе беседы особое внимание было уделено благотворительным и фандрейзинговым инициативам А.Шевченко, направленным на поддержку Украины на фоне борьбы с агрессией со стороны Российской Федерации.

Легендарный спортсмен поделился богатым опытом реализации гуманитарных проектов и подчеркнул важность личной вовлечённости общественных деятелей.

Р.Гаджиев поделился своими впечатлениями от встречи в публикации в социальных сетях:

«Андрий был одним из кумиров моей юности. Именно он сделал красно-чёрные цвета навсегда дорогими моему сердцу. Но больше всего меня вдохновляет не только его незабываемый талант, но и его неугасимая энергия и преданность Родине.

В то время как Украина борется с оккупацией, Андрей остаётся стойким благодаря своей благотворительной деятельности, фандрейзинговым инициативам и непоколебимому голосу. Его пример напоминает нам, что значит никогда не оставаться равнодушным, когда твоя страна нуждается в тебе.

Мы говорили не только о футболе, но и о схожих испытаниях, через которые прошли наши народы, о значении национального единства и о грандиозных перспективах восстановительных работ.

В знак дружбы для меня было честью преподнести Андрию карабахский ковёр — особый подарок от имени Фонда Возрождения Карабаха. Я надеюсь, что он будет нести в себе дух стойкости и возрождения».

В свой публикации в соцсетях, Р.Гаджиев выразил признательность директору ассоциаций-членов ФИФА Эльхану Мамедову за организацию встречи.