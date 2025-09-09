 Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе | 1news.az | Новости
Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

First News Media19:45 - Сегодня
Администрация президента США Дональда Трампа была "уведомлена" об израильском ударе по Дохе до того, как он был нанесен.

Как передает BBC, об этом сообщил представитель Белого дома.

В то же время власти Израиля утверждают, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее, говорится в сообщении на сайте канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль сам инициировал эту операцию, сам провел ее и берет на себя полную ответственность за эти действия", - говорится в заявлении.

