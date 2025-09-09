Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

Администрация президента США Дональда Трампа была "уведомлена" об израильском ударе по Дохе до того, как он был нанесен.

Как передает BBC, об этом сообщил представитель Белого дома.

В то же время власти Израиля утверждают, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее, говорится в сообщении на сайте канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль сам инициировал эту операцию, сам провел ее и берет на себя полную ответственность за эти действия", - говорится в заявлении.