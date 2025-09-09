ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.
Как сообщает Report, команда встретится с Украиной в Баку.
Матч состоится в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игру обслужит греческий арбитр ФИФА Василис Фотиас.
Португальский специалист Фернанду Сантуш вчера был уволен из сборной Азербайджана.
В сегодняшнем матче команду возглавит главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.
Отметим, что 5 сентября сборная Азербайджана проиграла Исландии со счетом 5:0, а Украина - Франции со счетом 0:2.
