ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

09:18 - Сегодня
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.

Как сообщает Report, команда встретится с Украиной в Баку.

Матч состоится в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игру обслужит греческий арбитр ФИФА Василис Фотиас.

Португальский специалист Фернанду Сантуш вчера был уволен из сборной Азербайджана.

В сегодняшнем матче команду возглавит главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.

Отметим, что 5 сентября сборная Азербайджана проиграла Исландии со счетом 5:0, а Украина - Франции со счетом 0:2.

