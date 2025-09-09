NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

Трудности с поиском нового премьер-министром Франции могут стоить президенту Эмманюэлю Макрону кресла.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что Макрон может назначить досрочные парламентские выборы или уйти в отставку. Первый вариант издание считает пока маловероятным, потому что президентская центристская коалиция лишь потеряет места в парламенте, еще больше укрепив позиции оппонентов.

"Но еще более радикальным вариантом стала бы отставка Макрона, что привело бы к досрочным президентским выборам. Такое случалось лишь однажды за время Пятой республики, когда Шарль де Голль отказался от власти в 1969 году после провала на референдуме", - отмечается в статье.

Газета подчеркивает, что с юридической точки зрения президент может назначить кого угодно, но с политической точки зрения необходимо выбрать кого-то, кто будет приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год.

"Приход любого правительства никак не изменит сложный политический расклад в парламенте, чья работа, по сути, парализована тем, что в нем сильно представлены 3 блока: левые партии, правоцентристская коалиция и ультраправые. Найти премьера, который сможет существовать в таких условиях, крайне сложно", - указывает The New York Times.