Азербайджанская культура с большим интересом и воодушевлением встречена на международном фестивале в Гааге

Посольство Азербайджана в Нидерландах приняло участие в ставшем уже традиционным «Фестивале посольств» (Embassy Festival), организованном мэрией Гааги.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, мероприятие, прошедшее в центре Гааги - символа глобального мира и справедливости - на исторической площади Lange Voorhout, и в этом году подарило незабываемые моменты тысячам посетителей под девизом «Открой для себя мир за один день», объединив богатое культурное наследие народов мира. В фестивале приняли участие около шестидесяти стран, представивших свои национальные павильоны и продемонстрировавших национальные ценности.

Азербайджанский павильон благодаря своему богатству и разнообразию, стал одним из самых посещаемых уголков фестиваля. Представленные здесь материалы и экспонаты, отражающие историю, культуру и туристический потенциал Азербайджана, ковры, национальные костюмы, а также блюда азербайджанской кухни - плов, долма, кебаб, гутаб и сладости - вызвали большой интерес у посетителей. В этом павильоне объединились вкус, колорит и дух азербайджанской культуры, достойно представляя нашу страну.

Мэр Гааги Ян ван Занен посетил азербайджанский павильон и пообщался с нашими соотечественниками. Он выразил удовлетворение активным участием нашей страны в фестивале и поделился глубоким восхищением богатым культурным наследием азербайджанского народа и его традициями гостеприимства.

В музыкальной программе, организованной в рамках фестиваля, состоялось выступление танцевальной группы «Кавказ», состоящего из наших соотечественников, проживающих в Европе. Ритм, эстетика и энергичные движения наших национальных танцев покорили зрителей фестиваля, а выступления были встречены бурными аплодисментами и воодушевлением.

Участие в фестивале стало не только важным шагом в успешном представлении азербайджанской культуры на международной арене, но и в очередной раз продемонстрировало наследие, гостеприимство и творческий дух нашего народа.