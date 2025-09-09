 Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест | 1news.az | Новости
Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

First News Media16:57 - Сегодня
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Мутвале Шихлинскому, сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шихлинскому Мутвале Шахин оглы. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Мера пресечения продлена по 14 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Мутвалы Шихлинский арестован по обвинению в «применении насилия к силовику», которого он «сбил» 1 июля.

Арестованный в России глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский помещен в одиночную камеру екатеринбургского следственного изолятора №1. О задержании Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве. Столичный суд заочно арестовал Шихлинского. Предварительно, его обвиняют в «покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа». Он отрицает вину.

