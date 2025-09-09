 Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

First News Media23:45 - 09 / 09 / 2025
Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

Дворец правительства "Шитал Нивас" в Непале полностью уничтожен пожаром.

Об этом сообщает местное издание Online Khabar.

Согласно информации, в здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьера страны. По версии издания, пожарные команды даже не прибыли для тушения пожара.

"Шитал Нивас" считается одним из самых крупных дворцов в Азии.

Ранее сообщалось, что протестующие, участвовавшие в продолжающихся демонстрациях под руководством поколения Z, подожгли офис президента в Шитал Нивасе.

В Непале уже два дня проходят массовые протесты, вызванные решением правительства заблокировать 26 социальных платформ, включая Facebook, X и YouTube.

Поделиться:
235

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность ударом по Катару

Общество

Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе ...

Общество

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу ...

Политика

Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

В мире

Трамп: Удар Израиля по Дохе может стать шагом к миру на Ближнем Востоке

Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

Apple презентовала iPhone 17 - ФОТО

Новым премьером Франции стал Стебастьен Лекорню

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Симоньян сообщила о постигшей ее болезни

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху взял на себя ответственность за атаку на Доху

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Последние новости

Трамп: Удар Израиля по Дохе может стать шагом к миру на Ближнем Востоке

Сегодня, 00:00

Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

09 / 09 / 2025, 23:45

В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки

09 / 09 / 2025, 23:40

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность ударом по Катару

09 / 09 / 2025, 23:20

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Украиной - ОБНОВЛЕНО

09 / 09 / 2025, 23:00

Apple презентовала iPhone 17 - ФОТО

09 / 09 / 2025, 22:40

Новым премьером Франции стал Стебастьен Лекорню

09 / 09 / 2025, 22:20

NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

09 / 09 / 2025, 22:00

Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе - ВИДЕО

09 / 09 / 2025, 21:20

СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

09 / 09 / 2025, 20:40

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна

09 / 09 / 2025, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с новым послом Египта

09 / 09 / 2025, 20:00

Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

09 / 09 / 2025, 19:45

Азербайджанская культура с большим интересом и воодушевлением встречена на международном фестивале в Гааге

09 / 09 / 2025, 19:30

Катар приостановил посредничество по Газе после израильских ударов по Дохе

09 / 09 / 2025, 19:17

Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

09 / 09 / 2025, 19:00

Нетаньяху взял на себя ответственность за атаку на Доху

09 / 09 / 2025, 18:45

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

09 / 09 / 2025, 18:20

На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности

09 / 09 / 2025, 17:20

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

09 / 09 / 2025, 16:57
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05