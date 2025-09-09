Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

Дворец правительства "Шитал Нивас" в Непале полностью уничтожен пожаром.

Об этом сообщает местное издание Online Khabar.

Согласно информации, в здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьера страны. По версии издания, пожарные команды даже не прибыли для тушения пожара.

"Шитал Нивас" считается одним из самых крупных дворцов в Азии.

Ранее сообщалось, что протестующие, участвовавшие в продолжающихся демонстрациях под руководством поколения Z, подожгли офис президента в Шитал Нивасе.

В Непале уже два дня проходят массовые протесты, вызванные решением правительства заблокировать 26 социальных платформ, включая Facebook, X и YouTube.