Генеральный директор ИСЕСКО посетил среднюю школу №1 в Шуше и Карабахский университет - ФОТО

First News Media16:33 - Сегодня
Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик в рамках своего визита в нашу страну посетил учебные заведения в Шуше и Ханкенди.

Генеральный директор совместно с министром науки и образования Эмином Амруллаевым сначала ознакомился с современными условиями обучения, созданными в средней школе № 1 города Шуша, и встретился с учениками. Затем, посетив Карабахский университет, он ознакомился с новыми зданиями вуза, условиями, созданными в аудиториях и лабораториях, а также общежитием. В ходе встречи со студентами состоялся обмен мнениями об условиях обеспечения их образовательной деятельности в данном вузе, а также были сделаны памятные фотографии.
Во время визита ректор Карабахского университета Шахин Байрамов проинформировал гостя о деятельности учебного заведения.

Генеральный директор и члены возглавляемой им делегации также ознакомились с клиникой Карабахского университета. Директор клиники, декан факультета медицины и наук о здоровье Самир Бабаев предоставил подробную информацию о деятельности учреждения, созданных условиях и планах на будущее.

