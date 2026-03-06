Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026»

Сегодня стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» Азербайджан представит певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим псевдонимом JIVA.

Читателям 1news.az Дж.Гашимова известна по своему участию в лицензионной азербайджанской версии международного вокального шоу «The Voice» - «Səs Azərbaycan», где в команде народной артистки Ройи Айхан она дошла до финала проекта и в итоге стала его победительницей.

Известно, что песня, с которой Дж.Гашимова выступит на конкурсной сцене в Вене, будет представлена в самое ближайшее время.

Отметим, что Азербайджан выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года.





