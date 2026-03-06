 Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:01 - Сегодня
Сегодня стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» Азербайджан представит певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим псевдонимом JIVA.

Читателям 1news.az Дж.Гашимова известна по своему участию в лицензионной азербайджанской версии международного вокального шоу «The Voice» - «Səs Azərbaycan», где в команде народной артистки Ройи Айхан она дошла до финала проекта и в итоге стала его победительницей.

Известно, что песня, с которой Дж.Гашимова выступит на конкурсной сцене в Вене, будет представлена в самое ближайшее время.

Отметим, что Азербайджан выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года.


В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

