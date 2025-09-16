Азербайджан наращивает оборонные расходы

В 2026 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане планируются в размере 8 миллиардов 714,8 миллиона манатов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

Согласно информации, это на 3,8% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

Источник: Report