Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

6 марта скоропостижно скончалась 48-летняя Гюльнара Асланбейли - исполнительный директор AmCham Azerbaijan.

«На протяжении многих лет Г. Асланбейли играла важную роль в росте и развитии AmCham Azerbaijan, самоотверженно, профессионализмом и непоколебимой приверженностью делу укрепления делового сообщества страны.

Ее лидерство, мудрость и душевная личность оставили прочный след в нашей организации и на всех, кто имел честь работать с ней. Мы выражаем глубокие соболезнования ее родным, близким и коллегам в это непростое время. Память и вклад о ней останутся неизменной частью наследия нашей организации», - говорится в публикации AmCham Azerbaijan в Instagram.