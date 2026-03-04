Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 5 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен слабый моросящий дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днем +6…+9 °C. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью будет 75–80 %, днем 65–70 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горах возможен снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах местами будет туман. Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днем +9…+14 °C; в горах ночью -5…-10 °C, днем от -3 °C до +2 °C.