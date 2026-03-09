Презентована песня, с которой JIVA представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Песня «Just go», с которой JIVA выступит в Вене, была презентована сегодня на официальном YouTube канале международного песенного конкурса «Евровидение».

Музыка и слова песни «Just go» написаны проживающим в США азербайджанским композитором Фуадом Джавадовым – клип, главную мужскую роль в котором сыграл танцор Эмин Усейнов, снял режиссер Фарад Али.

Отметим, что JIVA выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года.

Подчеркнем, что со сцены «Евровидения» вновь прозвучит азербайджанский язык, так как песня «Just go» исполняется певицей на английском и азербайджанском языках.

