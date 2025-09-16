Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

16 сентября Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В Физулинском международном аэропорту Президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.