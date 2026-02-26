Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Президент Ильхам Алиев 26 февраля позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Президент Турции выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по поводу будущих контактов.