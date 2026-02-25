Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху поздравительное письмо.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Нынешний уровень азербайджано-кувейтских межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение. Взаимопонимание на высшем уровне и активный диалог создают благоприятные условия для расширения сотрудничества в различных сферах.

Уверен, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Кувейтом, плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и углубляться в интересах двух народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Государству Кувейт – постоянного благополучия и процветания».