 На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

First News Media08:35 - Сегодня
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

12. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

16. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Поделиться:
133

Актуально

Общество

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Футбол

Тренер «Бенфики» уволен после поражения от «Карабаха»

Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» завоевал историческую победу над «Бенфикой» - ...

Политика

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня ...

Общество

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Рубен Варданян просил суд «допросить Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК»

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий

Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Стала известна причина, по которой подростки спали на улице в Баку - ВИДЕО

Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

Последние новости

Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом и Путиным «без каких-либо условий»

Сегодня, 08:56

Бывшего президента Бразилии госпитализировали

Сегодня, 08:53

Гурбан Гурбанов: Вера в себя моих подопечных помогла одержать победу

Сегодня, 08:50

Тренер «Бенфики» уволен после поражения от «Карабаха»

Сегодня, 08:45

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Сегодня, 08:35

Лига чемпионов: «Карабах» завоевал историческую победу над «Бенфикой» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:55

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня вечной - ФОТО

Сегодня, 00:03

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Тель-Авиву

16 / 09 / 2025, 23:55

Рубен Варданян просил суд «допросить Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК»

16 / 09 / 2025, 23:40

Судимый за грабеж глава армянской диаспоры стал российским депутатом

16 / 09 / 2025, 23:00

Хаменеи: прослушивание женского голоса, созданного ИИ, приравнивается к хараму

16 / 09 / 2025, 22:20

Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом ОАЭ - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 22:00

Армия Израиля: Захват города Газа может занять несколько месяцев

16 / 09 / 2025, 21:40

Трамп повздорил с журналистом из Австралии

16 / 09 / 2025, 21:20

В афганской провинции запретили Wi-Fi

16 / 09 / 2025, 21:00

Завершились многонациональные совместные учения сил спецназа «Вечное братство – IV» - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 20:40

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий

16 / 09 / 2025, 20:20

Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 20:00

В одном из поселков Баку временно не будет газа

16 / 09 / 2025, 19:45

Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна

16 / 09 / 2025, 19:30
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22