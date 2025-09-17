На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
12. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
16. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.