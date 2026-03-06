В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении «Правил просвещения и информирования населения о мерах профилактики и безопасности в связи с возможной угрозой применения ядерного и другого оружия массового уничтожения». Документ подписан премьер-министром Али Асадовым и датирован 6 марта 2026 года (постановление № 67).

Постановление принято во исполнение пункта 2.1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 744 от 15 октября 2025 года «Об утверждении Плана мероприятий по защите населения и проведению профилактических и защитных мер в целях предотвращения угрозы, которая может возникнуть в результате возможного применения ядерного и другого оружия массового уничтожения».

Просвещение населения

Согласно правилам, просвещение населения в вопросах профилактики и безопасности в связи с возможной угрозой применения оружия массового уничтожения включает два ключевых направления: обучение использованию средств индивидуальной и медицинской защиты, а также ознакомление с правилами поведения при подобных угрозах.

Для достижения этих целей государственные органы, органы местного самоуправления и иные юридические лица вне зависимости от формы собственности обязаны организовывать: публичные лекции, семинары и конференции с участием профильных специалистов; публикацию тематических материалов в периодических изданиях и распространение памяток и брошюр о правилах защиты в чрезвычайных ситуациях; передвижные выставки, посвящённые данной тематике; оснащение помещений, коридоров и рабочих мест наглядными пособиями и плакатами; распространение фото- и видеоматериалов о деятельности в зонах чрезвычайного положения; разработку и публикацию видеоматериалов и программ по проблематике ядерной и иной угрозы в СМИ. К просветительской деятельности могут привлекаться некоммерческие организации — общественные объединения и фонды.

Информирование населения в случае угрозы

Правила также регламентируют порядок оперативного информирования граждан непосредственно при возникновении угрозы. Предусмотрено немедленное оповещение населения через средства массовой информации и телекоммуникации. Кроме того, гражданам должна предоставляться исчерпывающая информация о виде угрозы, пострадавших территориях, первоначальных правилах поведения, расположении объектов гражданской обороны, безопасных маршрутах эвакуации, местах сбора, а также пунктах медицинской и психологической помощи.

Отдельно оговаривается обязанность регулярно сообщать населению полные и объективные сведения о последствиях произошедших инцидентов, принятых мерах по их ликвидации и текущей обстановке.

Постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета министров Азербайджанской Республики.