«Я спала, а деньги списывались»: «Bakıkart» ответил на жалобы о странных списаниях с карт

Фаига Мамедова09:32 - Сегодня
В социальных сетях распространилась жалоба гражданина на странные списания средств с банковской карты. По словам пользователя, уведомления об оплате проезда приходят в моменты, когда он не пользуется транспортом или вовсе находится дома в ночное время.

«Не знаю, сталкиваетесь ли вы с этой проблемой, но с моей карты списываются деньги за транспорт, даже когда я им не пользуюсь, - сообщает автор обращения. - В первый раз я подумала, что это оплата старой поездки, на которую не хватило средств. Но вот уже два дня, пока я сижу дома, мне приходят уведомления о списании. Сегодня утром я стояла на остановке в ожидании автобуса, и в этот момент с карты снова ушли деньги. Я подумала, может уведомления приходят с задержкой, но ночью или в пять часов утра я точно не могла пользоваться автобусом. Час назад я вообще спала, и тут с карты списываются деньги - якобы за использование транспорта. И вот сейчас я снова сижу дома, и мне приходит уведомление: была попытка списать средства, но она не удалась, потому что я перевела все деньги на другую карту».

В связи с данным вопросом мы направили запрос на страницу «Bakıkart», где нам разъяснили механизм работы системы безналичной оплаты.

Как сообщили нам в «Bakıkart», получение уведомления в ночное время или в моменты нахождения дома не означает повторного или ошибочного списания - это лишь фиксация банком транзакции, совершенной ранее.

«В последние дни пассажиры сообщают, что уведомления о списании средств за проезд в общественном транспорте при оплате банковскими картами приходят в разное время, что вызывает путаницу. Мы хотели бы внести ясность в этот вопрос.

При прикладывании банковской карты к валидатору в общественном транспорте оплата проезда происходит мгновенно - примерно в течение одной секунды. Однако сами денежные средства могут быть списаны с карты через несколько часов или даже через несколько дней. Это нормальное явление. Уведомление о списании средств отправляется банком, которому принадлежит ваша карта. Система настроена так, чтобы процесс прохода был максимально быстрым и бесперебойным.

Кроме того, даже если на вашей карте недостаточно средств, вы можете совершить две поездки подряд. Однако это не бесплатно: как только вы пополните баланс карты, использованная сумма будет удержана», - отмечается в сообщении.

