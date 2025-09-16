 Libraff в Банке ABB! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Libraff в Банке ABB!

First News Media18:15 - 16 / 09 / 2025
Libraff в Банке ABB!

Состоялось открытие здания, в котором располагаются инвестиционная компания «ABB Invest» — дочерняя компания Банка ABB, а также филиал Банка «Джафар Джаббарлы».

Здание расположено по адресу: город Баку, улица Джафара Джаббарлы, 40C.

Одной из самых интересных новинок в здании, оформленном в соответствии с новым корпоративным стилем Банка ABB, стало наличие книжного магазина. Банк создал условия для открытия новой торговой точки сети магазинов «Libraff» прямо внутри филиала «Джафар Джаббарлы». Таким образом, клиенты Банка ABB смогут не только пользоваться продуктами и услугами Банка, но и знакомиться с новыми изданиями и приобретать книги.

Это проект корпоративной социальной ответственности. В церемонии открытия приняли участие руководство Банка ABB и «Libraff», а также несколько известных писателей нашей страны.

В филиале Банка, носящем имя нашего незабвенного писателя Джафара Джаббарлы, также расположился книжный магазин, что вытекает из ценностей гражданской ответственности Банка. Банк ABB формирует у клиентов новые впечатления, внедряя инновационные технологии в центр их жизни. В то же время он стремится сохранять и развивать такие традиционные привычки, как чтение книг. Подобные интересные проекты способствуют распространению и популяризации полезных тенденций в нашем обществе.

В филиале «Джафар Джаббарлы» созданы все условия для удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и индивидуальных клиентов. Здесь можно воспользоваться различными видами кредитов, кассово-расчетными операциями, депозитами, денежными переводами, заказом платежных карт, операциями с наличной валютой и многими другими услугами. Кроме того, клиенты и инвесторы могут воспользоваться инвестиционными возможностями, предлагаемыми компанией «ABB Invest».

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

На правах рекламы

Поделиться:
139

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги ...

Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Футбол

«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Политика

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Общество

Убил жену на глазах у ребёнка: подробности семейной расправы в Сумгайыте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Когда закончится строительство тоннеля на месте ресторана «Шеки»? - ВИДЕО

Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

В Азербайджане сбили мать с двумя детьми

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО

Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

Последние новости

Убил жену на глазах у ребёнка: подробности семейной расправы в Сумгайыте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:58

TuranBank Signs Loan Agreement with ECO Trade and Development Bank

Сегодня, 11:46

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Сегодня, 11:40

Когда закончится строительство тоннеля на месте ресторана «Шеки»? - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Сегодня, 11:27

Адель возвращается: мемуары и возможное мировое турне

Сегодня, 11:20

Тахир Гезель: Мы посвящаем эту победу Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 11:05

Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

Сегодня, 11:00

Турнир по вертикальному бегу во Flame Towers

Сегодня, 10:55

Глава МИД Грузии: У Тбилиси стратегическое партнерство с тремя соседями

Сегодня, 10:52

«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Сегодня, 10:45

Google представила новое поисковое приложение для Windows

Сегодня, 10:40

Блестящая победа Карабаха в Лиссабоне подняла Азербайджан в топ-25

Сегодня, 10:35

В Азербайджане сбили мать с двумя детьми

Сегодня, 10:30

Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Сегодня, 10:26

Мексика отметила День независимости во главе с первой женщиной-президентом - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

На шинном рынке в Баку произошёл пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

Сегодня, 10:05

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10:00

Зеленский высказался о прекращении огня

Сегодня, 09:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30