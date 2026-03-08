В Баку ожидаются осадки и похолодание

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается временами дождливая погода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днём +6…+8 °C. Атмосферное давление повысится с 769 до 774 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70–80%.

В регионах страны местами также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. К вечеру они постепенно прекратятся.

Местами прогнозируется туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит +2…+5 °C, днём +7…+11 °C, в горах ночью −5…−10 °C, в высокогорье −12…−17 °C, днём −0…−5 °C.