Госкомтаможни оштрафовал Эльчина Гулиева на 300 манатов

Государственный таможенный комитет составил протокол в отношении ОО «Федерация конного спорта Азербайджанской Республики» по статье 493 Кодекса об административных проступках (нарушение сроков представления таможенной декларации и соответствующих документов), пишут местные СМИ.

Груз «живые лошади», ввезенный федерацией из Турции, был доставлен на территорию Азербайджана через таможенный пост «Красный мост». Однако таможенные декларации по этому грузу не были представлены в таможенный орган. В результате ОО «Федерация конного спорта Азербайджанской Республики» совершило административное правонарушение. Дело рассмотрели в суде.

Несмотря на то, что руководство Федерации было в установленном законом порядке уведомлено о времени и месте судебного заседания, уполномоченные представители на заседание не явились и не сообщили суду причину отсутствия. Согласно решению суда, руководитель ОО «Федерация конного спорта» Эльчин Гулиев признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 300 манатов.

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев с 2009 года является президентом и законным представителем Федерации конного спорта Азербайджана.

Источник: Haqqin.az