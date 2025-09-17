Водителей и пешеходов предупредили об опасностях на дорогах - ФОТО

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с осадками, наблюдающимися на территории республики.

Как сообщает 1news.az, в ведомстве напомнили, что в дождливую погоду дорожное покрытие становится скользким, а видимость ухудшается, что создает дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

«Главное управление дорожной полиции в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, а также проявлять особую внимательность при приближении к пешеходным переходам.

Пешеходам также напоминается о необходимости пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах и быть максимально внимательными, учитывая, что во время дождя обзор для водителей может быть затруднён.

Главное управление вновь обращается ко всем участникам движения с призывом учитывать погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в обращении.