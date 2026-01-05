 «Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:50 - Сегодня
«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

1 января в 18:30 в картинг-центре «Baku City Karting», расположенном в Сабаильском районе по адресу: ул. Академика Ахада Якубова, 15, произошло столкновение на трассе со смертельным исходом.

В связи с трагедией в редакцию 1news.az обратился близкий родственник погибшего - К. С. (2008 г. р., имя не раскрывается по этическим соображениям). По его словам, столкновение произошло с картом под управлением другой несовершеннолетней участницы, Ф. Б. (2009 г. р.). Родственник утверждает, что по неустановленным причинам автомобиль девушки двигался навстречу основному движению на высокой скорости.

По словам родственника, гибель подростка стала следствием неосторожных действий другого участника, нарушившего правила безопасности. Близкие настаивают на тщательном расследовании всех обстоятельств случившегося, отмечая, что окончательную правовую оценку инциденту должна дать следственная проверка.

«Мы также призываем правоохранительные органы расследовать действия администрации картинг-центра.

В частности, необходимо выяснить, на каком основании несовершеннолетним был разрешен доступ к управлению болидами, способными развивать скорость до 80 км/ч», - заявил обратившийся.

Кроме того, он уточнил ситуацию с юридическим статусом дела: «Несмотря на сообщения в ряде СМИ о том, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, на данный момент проверка продолжается, и ведется следствие».

Напомним, что в результате столкновения К. С. скончался на месте от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

13:00

1 января в 18:30 в картинг-центре «Baku City Karting», расположенном в Сабаильском районе по адресу: ул. Академика Ахада Якубова, 15, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost.az, автомобиль под управлением несовершеннолетнего столкнулся с другим болидом.

В результате столкновения подросток скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.

Поделиться:
1510

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с ...

Мнение

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной ...

Общество

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей ...

Общество

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Таксист в Баку останется на Новый год за решёткой из-за 80 гяпиков

Лейла, Арзу и Алена Алиевы приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

Последние новости

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Сегодня, 17:33

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Сегодня, 16:57

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент: В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения

Сегодня, 16:40

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Сегодня, 16:30

Фаик Агаев показал, как и с кем отметил 54-летие - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 16:15

TƏBİB подвел итоги праздников: почти 28 тысяч обращений в службу скорой помощи

Сегодня, 16:08

ANAMA: В прошлом году обезврежено 6824 мины и 52392 неразорвавшихся боеприпаса - ФОТО

Сегодня, 16:00

Швейцария замораживает все активы Мадуро

Сегодня, 15:50

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Сегодня, 15:40

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:33

AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

Сегодня, 15:23

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули

Сегодня, 15:15

Смертельная авария в Баку: «скорая» на высокой скорости сбила мотоциклиста - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43