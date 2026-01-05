«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

1 января в 18:30 в картинг-центре «Baku City Karting», расположенном в Сабаильском районе по адресу: ул. Академика Ахада Якубова, 15, произошло столкновение на трассе со смертельным исходом.

В связи с трагедией в редакцию 1news.az обратился близкий родственник погибшего - К. С. (2008 г. р., имя не раскрывается по этическим соображениям). По его словам, столкновение произошло с картом под управлением другой несовершеннолетней участницы, Ф. Б. (2009 г. р.). Родственник утверждает, что по неустановленным причинам автомобиль девушки двигался навстречу основному движению на высокой скорости.

По словам родственника, гибель подростка стала следствием неосторожных действий другого участника, нарушившего правила безопасности. Близкие настаивают на тщательном расследовании всех обстоятельств случившегося, отмечая, что окончательную правовую оценку инциденту должна дать следственная проверка.

«Мы также призываем правоохранительные органы расследовать действия администрации картинг-центра.

В частности, необходимо выяснить, на каком основании несовершеннолетним был разрешен доступ к управлению болидами, способными развивать скорость до 80 км/ч», - заявил обратившийся.

Кроме того, он уточнил ситуацию с юридическим статусом дела: «Несмотря на сообщения в ряде СМИ о том, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, на данный момент проверка продолжается, и ведется следствие».

Напомним, что в результате столкновения К. С. скончался на месте от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

13:00

1 января в 18:30 в картинг-центре «Baku City Karting», расположенном в Сабаильском районе по адресу: ул. Академика Ахада Якубова, 15, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost.az, автомобиль под управлением несовершеннолетнего столкнулся с другим болидом.

В результате столкновения подросток скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.