«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Проблема в системе оплаты некоторых газовых счетчиков типа смарт-карт, возникшая 1 января 2026 года, была устранена к 20:00 того же дня.

Однако при проведении массовых операций система вновь столкнулась с техническими ошибками.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Было отмечено, что в связи с началом календарного года количество обращений значительно возросло:

«Из-за большого числа запросов возникли определенные сбои. Специалисты ведут интенсивную работу по устранению возникших трудностей в кратчайшие сроки».

11:17

После обнуления лимитов на газ возникли перебои в работе счетчиков смарт-карт типа ПО «Азеригаз».

Как сообщают абоненты в социальных сетях, проблемы начались в ночь с 31 декабря на 1 января.

В публикациях отмечается, что через платежные терминалы невозможно загрузить средства на карту.

В ответ на запрос Trend в ПО «Азеригаз» сообщили, что осведомлены о проблеме, однако причиной невозможности совершения платежей на смарт-карты являются терминалы, передает 1news.az.

«В работе счетчиков и смарт-карт «Азеригаз» никаких проблем нет. Возникшие неудобства связаны с техническими неполадками в платежных терминалах», - заявили в ведомстве.