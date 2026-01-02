«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО
Проблема в системе оплаты некоторых газовых счетчиков типа смарт-карт, возникшая 1 января 2026 года, была устранена к 20:00 того же дня.
Однако при проведении массовых операций система вновь столкнулась с техническими ошибками.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в ПО «Азеригаз».
Было отмечено, что в связи с началом календарного года количество обращений значительно возросло:
«Из-за большого числа запросов возникли определенные сбои. Специалисты ведут интенсивную работу по устранению возникших трудностей в кратчайшие сроки».
11:17
После обнуления лимитов на газ возникли перебои в работе счетчиков смарт-карт типа ПО «Азеригаз».
Как сообщают абоненты в социальных сетях, проблемы начались в ночь с 31 декабря на 1 января.
В публикациях отмечается, что через платежные терминалы невозможно загрузить средства на карту.
В ответ на запрос Trend в ПО «Азеригаз» сообщили, что осведомлены о проблеме, однако причиной невозможности совершения платежей на смарт-карты являются терминалы, передает 1news.az.
«В работе счетчиков и смарт-карт «Азеригаз» никаких проблем нет. Возникшие неудобства связаны с техническими неполадками в платежных терминалах», - заявили в ведомстве.