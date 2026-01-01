В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

В Азербайджане определен пенсионный возраст мужчин и женщин на 2026 год.

Как сообщает Report, с 1 июля пенсионный возраст женщин составит 65 лет.

Пенсионный возраст мужчин останется прежним и также составит 65 лет.

Отметим, что возрастной ценз для мужчин, установленный в статье 7 Закона "О трудовых пенсиях", увеличивается на 6 месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а возрастной предел для женщин увеличивается на 6 месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

Согласно статье 7 Закона "О трудовых пенсиях", обязательным является ежемесячная денежная выплата гражданам с целью компенсации заработной платы и иных доходов, полученных государственными социальными страховщиками до назначения им трудовой пенсии. В случае, когда пенсионный капитал, учтенный в страховой части лицевого счета, позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии, он имеет право на трудовую пенсию по возрасту независимо от страхового стажа, а в случае, если такое пенсионное обеспечение не позволяет, - при страховом стаже не менее 25 лет (за исключением лиц, которым до 1 июля 2017 года была назначена трудовая пенсия по возрасту).