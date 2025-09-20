Институт омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов

Заведующая сектором по защите прав ребенка Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Нигяр Агаева и заведующая сектором по защите прав лиц с инвалидностью Айтен Тарвердиева приняли участие в 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Европейской сети детских омбудсменов (ENOC) в Бухаресте.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Аппарата омбудсмена, мероприятие было посвящено теме «Защита и поощрение права детей на физическое здоровье». В нем участвовали омбудсмены и сотрудники учреждений – членов ENOC, руководители соответствующих органов, ответственные за детские права представители международных организаций и эксперты.

В ходе своего выступления на мероприятии Нигяр Агаева предоставила информацию о работе, проведенной омбудсменом в области защиты прав ребенка за прошедший период. Она обратила внимание участников на положительный опыт в этой сфере, а также на предложения по совершенствованию законодательства, которые были выдвинуты и учтены. Кроме того, говорилось о создании в учреждении специализированного структурного подразделения по защите прав детей, полномочиях, предоставленных омбудсмену в сфере защиты прав ребенка в результате внесения изменений в Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», а также об учреждении независимой мониторинговой группы по реализации Конвенции о правах ребенка.

С учетом проведенных реформ, на 29-й Генеральной ассамблее ENOC институт омбудсмена Азербайджана, ранее являвшийся ассоциированным членом организации, большинством голосов был принят в полноправные члены сети. Отмечалось, что благодаря указанным изменениям институт омбудсмена Азербайджана соответствует критериям, закрепленным в статье 4 Устава ENOC, необходимым для получения полноправного членства.

В рамках мероприятия были обсуждены итоги деятельности Европейской сети детских омбудсменов за прошедший период, а также предстоящие задачи. Было утверждено заявление ENOC «О защите и поощрении права детей на физическое здоровье».

В ходе визита делегаты также посетили центр Barnahus в Бухаресте, предназначенный для детей, ставших жертвами насилия, где ознакомились с деятельностью и опытом учреждения.