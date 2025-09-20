В Кяльбаджаре еще 29 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО
Возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории продолжается.
Семьям, вернувшимся сегодня в восстановленный Кяльбаджар, вручены ключи от квартир.
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в Кяльбаджар переселились 29 семей — 115 человек, ранее временно проживавших в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
В церемонии вручения ключей от квартир участвовали представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Семьям, переселившимся в Кяльбаджар на постоянное проживание, предоставлены квартиры в новых жилых домах.
