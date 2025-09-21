 Австралия объявит о признании палестинского государства | 1news.az | Новости
Австралия объявит о признании палестинского государства

First News Media17:28 - Сегодня
Австралия объявит о признании палестинского государства

Австралия вслед за Великобританией и другими европейскими странами намерена объявить в ближайшее время о признании палестинского государства, сообщает в воскресенье газета The Times of Israel.

"Сегодня Австралия объявит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о своем одностороннем признании палестинского государства", - пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили о намерении Великобритании признать палестинское государство в воскресенье, еще до начала недели высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что "шаг Австралии предпринимается несмотря на возражения США". "Мы им сказали, что это не целесообразно", - цитирует газета неназванного чиновника.

В воскресенье издание Politico сообщило, что Великобритания готовится объявить о признании палестинского государства.

США отвергли идею признания палестинского государства.

Источник: Интерфакс

