Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

Распространенная некоторыми турецкими СМИ и аккаунтами в социальных сетях от имени Азербайджанского государства информация с заголовком «Если на «Евровидении-2026» не будет Израиля, то не будет и нас» не соответствует действительности.

На мероприятии, прошедшем в городе Дубровник 15–16 сентября, представители телерадиовещательных компаний шести стран — Испании, Нидерландов, Словении, Исландии, Ирландии и Бельгии — официально заявили, что в случае допуска Израиля к конкурсу они откажутся от участия.

В рамках мероприятия никакие обсуждения по данному вопросу не проводились, и со стороны других стран, в том числе Азербайджана, не было сделано никаких заявлений или комментариев по поводу озвученного предложения.

Вопрос об участии Израиля будет вынесен на голосование стран-участниц на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза (EBU), которая пройдет в Женеве 2–4 декабря.

Таким образом, решение будет принято не руководством конкурса, а непосредственно членами EBU.

По этой причине организаторы продлили срок отказа от участия без финансовых санкций до 10 декабря.

Отметим, что турецкий телеканал Akit и один из крупнейших каналов в социальных сетях — «Baho» — распространили информацию о том, что Азербайджан якобы заявил: «Если на «Евровидении 2026» не будет Израиля, то не будет и нас».

Источник: АПА