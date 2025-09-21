 Глава ЕК рассказала о возможности начала Третьей мировой войны | 1news.az | Новости
Глава ЕК рассказала о возможности начала Третьей мировой войны

First News Media16:25 - Сегодня
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность начала Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует.

Вместе с тем, в эксклюзивном интервью изданию Le Soir она подчеркнула, что мир вступил в период повышенных геополитических рисков, требующий решительных действий по укреплению безопасности.

«Мы не движемся к глобальному конфликту, но живем в крайне опасное время. Я приложу все усилия для сохранения мира и свободы в Европе», — заявила глава ЕК. Именно этой целью, по ее словам, продиктована беспрецедентная работа по усилению обороноспособности европейских стран.

Фон дер Ляйен констатировала радикальные изменения в международной безопасности и призвала страны ЕС адекватно ответить на новые вызовы. Ключевой задачей она назвала демонстрацию «воли и способности Европы к самозащите» как для союзников, так и для потенциальных противников.

Источник: РБК

