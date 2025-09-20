Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября.

О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле.

"Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.