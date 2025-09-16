Кадыров назвал Пугачеву «врагом народа и предателем»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к певице Алле Пугачевой с призывом воздержаться от публичных комментариев о событиях в Чечне 1990-х годов.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам Кадырова, обсуждение сложных периодов чеченской истории некорректно без учета мнения самих жителей республики и может спровоцировать негатив.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев... Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — написал Кадыров в telegram-канале.