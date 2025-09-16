Хаменеи: прослушивание женского голоса, созданного ИИ, приравнивается к хараму

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался по поводу использования искусственного интеллекта для создания женского голоса в музыкальных произведениях.

Он подчеркнул, что с точки зрения исламского права прослушивание таких композиций считается харамом, вне зависимости от того, записан ли голос реальной женщиной или сгенерирован ИИ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свободный Иран".

"Если что-либо признано харамом, то не имеет значения, исходит ли это от реального человека или создано искусственным интеллектом", — отметил Хаменеи.

Напомним, что после Исламской революции 1979 года в Иране был введён запрет на сольное исполнение женщин и распространение их вокальных записей. Многие певицы, активно выступавшие до революции, были вынуждены эмигрировать или прекратить карьеру.