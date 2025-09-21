 Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

First News Media18:32 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции на тему "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и техногенных катастроф глобального характера во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Поздравляю и сердечно приветствую каждого из вас по случаю открытия третьего заседания Бакинского форума безопасности.

На фоне обостряющихся геополитических противоречий на мировой арене большое значение имеет продолжение работы Бакинского форума безопасности, объединяющего структуры безопасности и разведки, которые играют важную роль в поддержании международной системы безопасности.

Бакинский форум безопасности – это международное мероприятие, имеющее уникальный формат с точки зрения выявления глобальных и региональных угроз и рисков, изучения путей их нейтрализации. Ежегодная встреча в Баку многочисленных руководителей органов спецслужб и экспертов по вопросам безопасности, представляющих различные страны со всех континентов мира, с целью борьбы с общими угрозами - это яркий пример того, что Форум является площадкой взаимного доверия и сотрудничества. Растущий из года в год интерес к Форуму наглядно отражает важность обсуждаемых тем.

Мир стремительно меняется, и каждый день дают о себе знать новые вызовы, новые угрозы. Вооруженные столкновения в различных регионах создают почву для гуманитарных кризисов, техногенных катастроф и экологических бедствий. Одновременно с этим наблюдаются эскалация конфликтов на международной арене, активизация террористических организаций, а также рост киберугроз.

Все это ставит государства перед лицом угроз глобального характера. В этом контексте серьезную обеспокоенность вызывают такие противоправные действия, как религиозный экстремизм, сепаратизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, нелегальная миграция и контрабанда оружия, которые подрывают систему международной безопасности. Несомненно, решение подобных проблем современности требует применения новых подходов, новых инструментов, а самое главное, совместных усилий и тесного сотрудничества стран. В этой связи мы рады видеть, что Бакинский форум безопасности стал полезной площадкой для открытого и конструктивного обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

С первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах. Мы верим, что стабильность и процветание могут быть достигнуты только путем диалога и партнерства. Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе своего расположения – на Южном Кавказе. Одной из основных наших целей является создание нового формата сотрудничества в регионе, основанного на взаимном доверии, безопасности и прагматизме. Считаем, что целенаправленная деятельность в этом направлении придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства между соседними странами в будущем.

Как вам известно, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при свидетельстве США была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, был сделан важный исторический шаг на пути к прекращению многолетнего конфликта между нашими странами и заключению мирного соглашения. Полное обеспечение спокойствия на Южном Кавказе создаст новые возможности сотрудничества не только для нашего региона, но и для Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Взаимодействие органов спецслужб играет решающую роль в предотвращении и решении проблем международной безопасности. Уверен, что сегодняшние дискуссии будут плодотворными, а аналитические выкладки и рекомендации, которые прозвучат на конференции, внесут весомый вклад в формирование более безопасного будущего.

Выдвинутое Азербайджаном в прошлом году предложение о традиционной ежегодной организации Бакинского форума безопасности и его постоянном функционировании было активно поддержано странами-участницами. В связи с этим за минувший период были приняты соответствующие меры по учреждению Оргкомитета Бакинского форума безопасности и его Секретариата. На основе общего согласия, достигнутого на нынешнем заседании, планируется принятие Декларации Бакинского форума безопасности и вытекающих из нее инициатив. Все это – важные шаги на пути к институционализации Форума. Азербайджан продолжит оказывать поддержку Бакинскому форуму безопасности, взяв на себя функцию координации работы Оргкомитета.

Еще раз сердечно приветствую каждого из вас и желаю успехов в работе конференции".

Поделиться:
179

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

Спорт

Главная гонка Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Спорт

Победители Гран-при Азербайджана награждены кубками, олицетворяющими Страну ...

Спорт

Определился победитель Гран-при Азербайджана Формула-1 - ОБНОВЛЕНО

Политика

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Рубио вновь указал на важность исторического саммита между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Глава СНБ Армении прибыл в Баку

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня вечной - ФОТО

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа - ФОТО

Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире

Последние новости

Пилот Формулы-1, занявший третье место в Баку: Этот результат нас устраивает

Сегодня, 20:05

В МИД Палестины оценили признание государства

Сегодня, 19:49

Победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1: Победа в Баку очень важна для меня

Сегодня, 19:31

Самолёт, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

Сегодня, 19:20

Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

Сегодня, 19:14

Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира

Сегодня, 18:59

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

Сегодня, 18:32

Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Сегодня, 18:21

Главная гонка Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Сегодня, 18:00

Действующего главу оппозиции Турции переизбрали на внеочередном съезде

Сегодня, 17:45

Победители Гран-при Азербайджана награждены кубками, олицетворяющими Страну огня - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Великобритания и Австралия также объявили о признании палестинского государства

Сегодня, 17:28

Канада признала государственность Палестины

Сегодня, 17:21

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:14

Определился победитель Гран-при Азербайджана Формула-1 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:54

Глава ЕК рассказала о возможности начала Третьей мировой войны

Сегодня, 16:25

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:04

Сирийский лидер прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом

Сегодня, 15:41

Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

Президент Руанды будет наблюдать за финальным заездом на Гран-при Азербайджана

Сегодня, 14:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30